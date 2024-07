Środa na Podkarpaciu i w Małopolsce upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnym deszczem i burzami, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, choć rano na wschodzie Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny możliwe są zanikające opady deszczu oraz izolowane burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważanie z zachodu.