Środa również przyniesie pogodną aurę, tylko chwilami niebo bardziej się zachmurzy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 17-18 st. C w środkowych regionach, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku północno-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie.