Pogoda na dziś - sobota 27.04

W sobotę niebo nad Polską będzie przeważnie pogodne. Na Wybrzeżu i Pomorzu niebo lekko się zachmurzy, a okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Po południu nad Śląskiem, Małopolską, Podkarpaciem, Lubelszczyzną i Kielecczyzną pojawią się chmury kłębiaste, przynoszące ze sobą przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centralnej Polsce do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy wiatr, słaby i umiarkowany.