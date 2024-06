Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiaste. Poza tym okresami popada deszcz o sumie 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Prognozuje się także burze, podczas których spadnie do 40 l/mkw. deszczu, może też sypnąć gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 22-24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, tylko w burzach okaże się silny.