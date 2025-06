Pierwszy dzień nowego tygodnia zapowiada się w całym kraju pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu niemal wszędzie rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie w centrum i na wschodzie kraju mogą wystąpić słabe, krótkotrwałe burze z opadami do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16-17 stopni Celsjusza na północy i w centrum kraju, po 18-19 st. C na południu. Nadciągnie zachodni wiatr, umiarkowany, ale też dość silny, porywisty. Na północnym wschodzie Polski może osiągnąć prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.