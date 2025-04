Temperatura wyniesie od 15-17 stopni Celsjusza na północy i wschodzie do 18-20 st. C na południu i zachodzie kraju. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Warunki biometeo w poniedziałek

Pogoda na dziś - Warszawa

To będzie pogodny poniedziałek w Warszawie . Temperatura w Warszawie wyniesie maksymalnie 18-19 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się dość pogodny poniedziałek w Gdyni , Gdańsku i Sopocie , padać nie powinno. Temperatura wyniesie maksymalnie 15-17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1026 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 18-19 st. C. Powieje słaby, południowy i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zapowiada się słoneczny poniedziałek bez opadów we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 19-20 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie spadać.