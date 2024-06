Pogoda na dziś. W poniedziałek 24.06 lokalnie we wschodniej Polsce pojawią się opady deszczu, jednak będą słabe. Na przeważającym obszarze Polski aura będzie dopisywać. Termometry wskażą od 20 do 24 stopni Celsjusza.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku północno-zachodniego będzie słaby i umiarkowany, na Mazurach chwilami silniejszy.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie. Po południu niewykluczone są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków północnych. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni aura będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Będzie wiać umiarkowany wiatr, z kierunków północnych. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu zachmurzenie początkowo będzie małe, w ciągu dnia wzrastające do dużego. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków północnych. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.