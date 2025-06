Pogoda na dziś. Poniedziałek, czyli 23.06, zapowiada się z dynamiczną pogodą. Prognozowane są burze, którym towarzyszyć ma ulewny deszcz. Niewykluczone jest powstanie trąby powietrznej. W wielu miejscach będzie gorąco, a miejscami - upalnie.

Poniedziałek zapowiada się z chmurami i opadami. Od zachodu w głąb kraju będą przechodzić przelotne opady do 20-40 litrów deszczu na metr kwadratowy, w górach wyższe, nawet do 60 l/mkw. Po południu i wieczorem w Małopolsce, na Śląsku i w centrum możliwe są gwałtowne burze z gradem. Istnieje nawet ryzyko powstania trąby powietrznej.

Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 28-30 st. C w centrum kraju, do 31-32 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Z południowego zachodu i południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Podczas burz może osiągnąć prędkość do 80-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w poniedziałek największa będzie na południowym zachodzie - przekroczy 80 procent. Warunki biometeorologiczne w całej Polsce okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, aż do pojawienia się burz z gradem. Temperatura maksymalna osiągnie 29 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, podczas burzy - silny. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz, możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w burzy - silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek należy spodziewać się umiarkowanego, a nawet dużego zachmurzenia. Prognozowane są przelotne opady deszczu, mogą rozwinąć się gwałtowne burze. Na termometrach zobaczymy do 28 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, będzie umiarkowany i dość silny, w burzy - silny. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu przewidywane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, które przyniesie przelotne opady deszczu, a po południu gwałtowną burzę z gradem. Na termometrach zobaczymy do 28 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w burzy - silny. Ciśnienie w południe osiągnie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a po południu i wieczorem gwałtowną burzę z gradem. Termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Powieje z południa, podczas burzy odczuwalne będą silne podmuchy. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 985 hPa.

