Pogoda dziś. Poniedziałek 14.07 przyniesie niespokojną aurę, w wielu regionach pojawią się burze. Wyładowaniom towarzyszyć mogą opady gradu i porywisty wiatr. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Poniedziałek upłynie początkowo pod znakiem pogodnej aury. Jedynie lokalnie możliwe są szybko zanikające zamglenia/niskie mgły, a na północy i lokalnie na wschodzie słabnące opady. Później w przeważającej części dnia, niemal wszędzie, rozwinąć się mają chmury kłębiasto-deszczowe z przelotnymi opadami i lokalnymi burzami. Na południowym zachodzie spadnie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski spodziewane są intensywniejsze opady oraz burze, podczas których spadnie do 20-35 l/mkw. Może też lokalnie spaść grad. Termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na południowym wschodzie. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach okaże się silny i rozpędzi się do 70-85 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 80 procent. Na północy kraju będzie ciepło i wilgotno, w pozostałych regionach - gorąco i "duszno". Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się początkowo pogodnie. W ciągu dnia spodziewany jest rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego i przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. W godzinach popołudniowych może zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Powieje południowo-zachodni do zachodniego wiatr, słaby do umiarkowanego. W czasie burzy będzie wiał ze zmiennych kierunków, silny i porywisty. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przeważnie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Okresowo możliwa jest burza. Termometry wskażą 23 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zmiennych z przewagą sektora południowego, słaby i umiarkowany, podczas burzy silny i porywisty. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie początkowo pogodny. W ciągu dnia prognozowany jest rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego i przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. Nie można wykluczyć burzy. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego, w zasięgu chmur opadowych silny i porywisty. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia początkowo pogodny poniedziałek. W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura sięgnie 28 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek w Krakowie początkowo zapowiada się pogodnie. W ciągu dnia spodziewany jest rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego z przelotnymi opadami deszczu. Istnieje niewielkie ryzyko pojawienia się burzy w godzinach wieczornych. Termometry wskażą 28 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 988 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl