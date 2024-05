Pogoda na dziś. Piątek 10.05 w części kraju przyniesie słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 12 do 20 stopni Celsjusza. Lokalnie powieje silniejszy wiatr. Warunki biometeo okażą się zróżnicowane.

Piątek na północy Polski przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, poza tym pojawi się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Lokalnie od Pomorza, przez Kujawy, Warmię oraz Mazury, po Podlasie i Mazowsze spadnie słaby deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, okresowo silniejszy na północnym wschodzie.

Pogoda na piątek 10.05 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Najwyższa wilgotność powietrza w dzień prognozowana jest na północy kraju - przekroczy 90 procent. Jej wartość będzie spadać w kierunku południowym do około 60 procent. Odczucie temperatury będzie przechodzić od ciepłego na północnym zachodzie, przez komfort termiczny w centrum kraju, po chłód na północnym wschodzie. W części północno-wschodniej warunki biometeo okażą się niekorzystne, w pozostałych regionach - korzystne bądź neutralne.

Warunki biometeo w piątek 10.05 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, wzrastającym do dużego. Po południu może popadać słaby przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie powoli spada, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzień zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dzień w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym, ale padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy do 17 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zachmurzenie w piątek we Wrocławiu będzie umiarkowane, wzrastające do dużego, ale padać nie powinno. Temperatura wyniesie maksymalnie do 18 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie piątek początkowo zapowiada się słonecznie, jednak w ciągu dnia pojawi się rozwój zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Termometry pokażą do 19 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie powoli spada, w południe wyniesie 992 hPa.

Warunki drogowe w piątek 10.05 tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl