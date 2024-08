Pogoda w piątek 09.08 na ogół dopisze. Choć w części kraju pojawią się opady deszczu, to będą słabe. Temperatura na terenie całego kraju będzie wyrównana.

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. We wschodnich regionach oraz na północnym zachodzie kraju pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, na północy w porywach dość silny, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.