Na niedzielę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie, przejściowo całkowite. Najwięcej słońca pojawi się nad ranem na północy Polski oraz w drugiej części dnia na zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 12-14 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 14-16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Na Przedgórzu Sudeckim w porywach może rozpędzać się do 30-50 kilometrów na godzinę.