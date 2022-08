Pogoda na dziś - niedziela 28.08. Zagrzmi w wielu miejscach. Od 23 do 33 stopni

Pogoda na dziś. Niedziela 28.08 w części kraju upłynie pod znakiem słoneczniej aury. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 do 33 stopni Celsjusza.

W zachodniej i południowej części kraju niedziela przyniesie przelotne deszczu i burze. Zjawiskom towarzyszyć będą opady do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się także grad. W pozostałych regionach spodziewana jest słoneczna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu, wiatr będzie skręcać na zachód.

Warunki biometeorologiczne - niedziela 28.08

Wilgotność powietrza osiągnie około 60-80 procent. Za wschodzie kraju będzie upalnie i parno, w pasie centralnym gorąco, a na wschodzie wystąpi komfort termiczny. W większości kraju biomet będzie niekorzystny, tylko na zachodzie neutralny.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę 28.08 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W niedzielę w Gdyni, Gdańsku i Sopocie pojawi się zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h). Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka dzień z przelotnymi opadami deszczu i burzami (spodziewane są opady do 10-30 l/mkw. i porywy wiatru do 60-90 km/h). Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Słabo powieje z zachodu i północnego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 984 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu wystąpi zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz i burza. Podczas wyładowań spodziewane są opady do 10-30 l/mkw. i porywy wiatru do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę mieszkańców Warszawy czeka na ogół słoneczny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 30 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe barometry pokażą 999 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, przelotnego deszczu i burzy (z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h). Temperatura maksymalna sięgnie 27 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl