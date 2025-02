W niedzielę na wschodzie, a nad ranem również w centrum, będzie pogodnie i słonecznie. Od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Miejscami mogą pojawiać się słabe opady deszczu lub mżawki (do 1-2 litra na metr kwadratowy) oraz zamglenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 2/3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6/7 st. C w centrum kraju, do 7/8 st. C na zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. Od zachodu wiatr będzie skręcać na północny zachód.