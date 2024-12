Pogoda na dziś. W niedzielę 22.12 w miejscach kraju czekają nas opady deszczu, a wiatr w porywach mocno się rozpędzi. Termometry wskażą od 2 do 7 stopni Celsjusza.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie do 6-7 st. C na zachodzie kraju.. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu. Porywy mogą sięgać 40-65 kilometrów na godzinę, w górach do 70 km/h.