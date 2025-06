Na niedzielę prognozowana jest pogodna, a miejscami słoneczna aura. Na zachodzie będzie na ogół bezchmurnie, ale mogą pojawić się cienkie chmury piętra wysokiego. Więcej chmur spodziewanych jest w centrum i na wschodzie kraju, a zwłaszcza na południowym wschodzie. Nie będzie z nich jednak padać. Na termometrach zobaczymy od 22-24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 29-31 st. C na zachodzie, lokalnie nawet do 32-33 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie skręcał w kierunku południowo-zachodnim. Silniejsze podmuchy odczują tylko mieszkańcy na wschodzie Polski.