Niedziela upłynie pod znakiem zachmurzenia zmiennego z przelotnym deszczem i burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-30 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru rozpędzą się do 60-90 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad - szczególnie można spodziewać się go na Warmii, Kujawach, w Wielkopolsce oraz na Ziemi Łódzkiej. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni wiatr.