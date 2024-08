Pogoda na dziś. Niedziela 18.08 przyniesie w wielu regionach kraju burze. Zjawiskom towarzyszyć będą obfite opady deszczu i porywisty wiatr. Termometry pokażą od 23 do 31 stopni.

Niedziela na Pomorzu i Wybrzeżu upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury i okresowych opadów deszczu. W pozostałych regionach początkowo będzie pogodnie, ale w ciągu dnia w gorącym, wilgotnym powietrzu uformują się chmury burzowe. Dlatego też wszędzie, z wyjątkiem krańców wschodnich, można spodziewać się burz z ulewnym deszczem o sumie do około 50 litrów na metr kwadratowy, a także opadów gradu i porywistego wiatru rozpędzającego się do 70-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza w Szczecinie, przez 28 st. C w Warszawie, do 31 st. C w Rzeszowie. Wiatr, poza burzami, będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo - niedziela, 18.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 50 do 80 procent. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie początkowo przyniesie pogodną aurę. W ciągu dnia prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burzy, w czasie której może spaść do 30-40 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr, który w czasie burzy będzie porywisty i rozpędzi się do 70-80 km/h. Ciśnienie sięgnie 996 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się umiarkowane lub duże zachmurzenie oraz okresowe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany. Ciśnienie osiągnie 998 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu będzie początkowo pogodnie. W ciągu dnia spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burzy. Podczas wyładowań może padać ulewny deszcz o natężeniu 30-40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr będzie wiał słabo lub umiarkowanie, ale w czasie burzy porywiście i osiągać może prędkość do 70-80 km/h. Ciśnienie wyniesie 998 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka niedziela ze zmiennym zachmurzeniem. Poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 30-40 l/mkw., a wiatr może osiągnąć prędkość do 70-80 km/h. Może też spaść grad. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 27 st. C. Ciśnienie osiągnie 997 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, w czasie których spadnie do 30-40 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość do 70-80 km/h. Może też pojawić się grad. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Ciśnienie sięgnie 984 hPa i będzie powoli spadać.

