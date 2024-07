Pogoda na dziś. Niedziela 14.07 przyniesie wielu regionom kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura wyniesie od 23 do 31 stopni. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela zapowiada się pogodnie w województwach zachodnich. W pozostałych regionach Polski wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami. Podczas wyładowań spadnie opad do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągać może prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce może sypnąć gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 14.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 80 do 90 procent. Na północy Polski będzie ciepło, centrum i na południowym zachodzie - gorąco, a na południowym wschodzie - upalnie i parno. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na krańcach zachodnich - neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zmienne zachmurzenie, umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze z opadem do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 60-90 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 25 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa niedziela ze zmiennym zachmurzeniem, umiarkowanym i dużym. Poza tym pojawi się przelotny deszcz i burze z opadem do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. Może pojawić się też grad. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 983 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Poza tym wystąpi przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka niedziela ze zmiennym zachmurzeniem, umiarkowanym i dużym. Prognozuje się przelotny deszcz i burze z opadem do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru rozpędzającymi się do 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr okaże się słaby, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr słaby, będzie wiał z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 998 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl