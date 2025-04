Niedziela w prawie całej Polsce przyniesie początkowo słoneczne, pogodne niebo. W ciągu dnia postępować ma wzrost zachmurzenia przez chmury piętra wysokiego, idący od zachodu w stronę centralnej Polski. Deszcz nie wystąpi. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków południowych, tylko na południu w porywach dość silny.