Pogoda na dziś - czwartek, 14.08. Dzień pod panowaniem upalnego wyżu
Pogoda na dziś. W czwartek 14.08 w ciągu dnia będzie słonecznie. Temperatury w wielu miejscach przekroczą 30 stopni Celsjusza, powieje słaby wiatr. Biomet prawie wszędzie okaże się niekorzystny.
W czwartek na polskim niebie zapanuje przeważnie słoneczna aura bez deszczu. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 31-32 st. C w centralnej Polsce, do 34 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr.
Warunki biometeo w czwartek
W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 40 procent na południu kraju do 60 na północnym wschodzie. Odczujemy głównie gorąco. Zapanują przeważnie niekorzystne warunki biometeorologiczne, neutralne jedynie na północnym wschodzie.
Pogoda na dziś - Warszawa
W Warszawie spodziewany jest słoneczny czwartek. Na termometrach zobaczymy do 32 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Czwartek przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie słoneczne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry w południe wskażą 1022 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Mieszkańców Poznania czeka słoneczny czwartek. Termometry pokażą do 33 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Czwartek we Wrocławiu upłynie pod znakiem słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. W południe ciśnienie wyniesie 1010 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
W Krakowie w czwartek zapanuje słoneczna aura. Temperatura wzrośnie do 32 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Barometry w południe pokażą 1003 hPa.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Lech Muszyński