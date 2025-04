Pogoda na dziś. Czwartek 10.04 przyniesie wschodniej części kraju przelotne opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Powieje silniejszy wiatr, w porywach do 65 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek we wschodniej połowie Polski spodziewane jest duże zachmurzenie. Możliwe są tam przelotne opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie będzie dość pogodnie, wystąpi umiarkowane i okresowo duże zachmurzenie.

Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 6-8 st. C w centrum, do 11-13 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni wiatr, na zachodzie umiarkowany i okresowo dość silny, będzie wiał do 45 kilometrów na godzinę, w centrum dość silny, porywy sięgną do 55 km/h, na północnym wschodzie silny, tam powieje do 65 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-70 procent. Na wschodzie będzie zimno, w pasie środkowym chłodno, a mieszkańcy zachodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo będą we wschodniej połowie kraju niekorzystne, w zachodniej połowie - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek upłynie w Warszawie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia wzrastającego do dużego z możliwymi przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 6 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Mogą pojawić się przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem (szczególnie w pierwszej części dnia). Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Północno-zachodni i północny wiatr, dość silny, w porywach powieje do 50-55 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 35-45 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia czwartek z zachmurzeniem umiarkowanym wzrastającym do dużego, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 40-45 km/h. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, na ogół bez opadów. Krótkookresowo możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr północno-zachodni i północny, dość silny, w porywach powieje do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 995 hPa.

