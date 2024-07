Pogoda na dziś. Czwartek 04.07 w całym kraju przyniesie pochmurne niebo, a rozpogodzeniom będą towarzyszyć opady deszczu. Biomet okaże się przeważnie neutralny, chociaż w części kraju aura będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Termometry wskażą od 19 do 24 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - czwartek 04.07

Niebo nad Polską będzie w czwartek pochmurne, ale momentami chmury będą się rozwiewać. Lokalnie popada słaby, przelotny deszcz. W drugiej części dnia opady pojawią się na zachodzie kraju, miejscami może również zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr okaże się południowo-zachodni, w zachodnich regionach porywisty i osiągający prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.