Pogoda na 5 dni. Temperatura na huśtawce

Wtorek przyniesie ze sobą odpoczynek od burz i upału. W części kraju możliwe są słabe opady deszczu. Czego spodziewać się w kolejnych dniach? Czeka nas przeplatanka gorąca z chłodniejszymi masami powietrza, mogą też wrócić wyładowania atmosferyczne.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C. na południu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 kilometrów na godzinę, a na północy nawet do 80 kilometrów na godzinę.

Także we środę niebo nad Polską spowiją chmury. Na południowym zachodzie i południu na ogół nie będzie padać, w pozostałych częściach kraju możliwe są przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry wskażą od 18-20 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym wschodzie. Wiatr powieje z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h.

Pogoda na czwartek. Mniej chmur i upał

W czwartek zachmurzenie będzie mniejsze niż w poprzednich dniach. Więcej chmur pojawi się na zachodzie, gdzie prognozowane są opady deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burze z gradem. Słupki rtęci wskażą od 23 st. C na północnym wschodzie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30-32 st. C na Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu, w burzach porywy będą silniejsze.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę. Powrót większego zachmurzenia

W piątek na niebie ponownie pojawi się więcej chmur, ale miejscami wystąpią przejaśnienia. Spadnie przelotny deszcz do 5-15 l/mkw., a na Podkarpaciu i w Karpatach zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 km/h.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry wskażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28-30 st. C na Śląsku. Wiatr powieje z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-80 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl