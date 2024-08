Powrót burz i deszczu. A co przyniesie weekend?

Najbliższe dni upłyną pod znakiem bardzo ciepłej, ale również niespokojnej pogody. W czwartek w większości kraju mogą pojawić się burze z silnymi opadami deszczu. Na przełomie tygodnia temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza, a poniedziałek dobije do 30 st. C.

Polska dostaje się pod wpływ zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, związanym z niżem Nicole znad Północnego Atlantyku. Front wolno wkracza od zachodu do Polski z deszczem i burzami, pchany przez masy chłodnego powietrza atlantyckiego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Przed frontem jednak wcisnęło się klinem gorące powietrze zwrotnikowe, w którym temperatura na południowym wschodzie kraju może w czwartek wzrosnąć jeszcze do 30 stopni Celsjusza. W strefie styku mas powietrza polarnego i zwrotnikowego, przemieszczającej się w głąb kraju, mocno wypiętrzą się miejscami chmury burzowe - dodaje synoptyk.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 5-25 litrów na metr kwadratowy. Miejscami mogą wystąpić burze z obfitymi opadami deszczu, szczególnie w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum kraju, Mazowsze, po Małopolskę i Podkarpacie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, a w burzach - silny.

W piątek front powędruje znad wschodniej Polski poza granice kraju. Kolejny front zbliżający się w nasz rejon muśnie tylko regiony północno-zachodnie słabym deszczem. Powietrze płynące z zachodu, atlantyckie, obejmie cały kraj. Pogoda uspokoi się i zapanuje łagodna letnia temperatura, nie przekraczająca 30 stopni - prognozuje synoptyk.

Chmury zostaną z nami w piątek. Tego dnia możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na północnym zachodzie oraz wschodzie kraju pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry wskażą od 24 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zachodnich.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

Jak dodaje Unton-Pyziołek, w sobotę wkroczyć ma nad Polskę kolejny front chłodny, słabo aktywny, z niewielkimi, przelotnymi opadami.

Sobota zaznaczy się zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym i dużym z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Tylko na północnym zachodzie będzie sucho. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni oraz północno-zachodni.

W niedzielę również wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje, słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na poniedziałek

Nowy tydzień przyniesie słoneczną pogodę. W poniedziałek na termometrach zobaczmy od 25 st. C na Podlasiu, 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zmienny i słaby.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl