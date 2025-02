Już niedługo będzie prawie 10 stopni

Rządy mroźnego wyżu dobiegają końca. Od środy do Polski napływać będą cieplejsze masy powietrza znad Atlantyku. W weekend termometry pokażą miejscami nawet blisko 10 stopni Celsjusza.

W trakcie najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia. Jedynie na wschodzie zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki związanej z niżem znad północno-zachodniej Rosji, ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego.

- Od środy do Polski, początkowo zachodniej, a w kolejnych dniach również do pozostałych regionów, zacznie napływać cieplejsze powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl. Damian Zdonek. W efekcie tego z każdym dniem temperatura będzie wyższa, a duży wzrost prognozowany jest na weekend. - Wówczas termometry wskażą w ciągu dnia nawet do 7-9 stopni Celsjusza na zachodzie kraju - dodał.

Mroźne noce tak szybko jednak nie odpuszczą, zwłaszcza na wschodzie Polski, gdzie jeszcze z piątku na sobotę temperatura może spaść do -12/-10 st. C.

Pogoda na środę

Środa na zachodzie kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie na północnym wschodzie i wschodzie pojawią się przelotne opady śniegu 1-2 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -2/-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zmienny, słaby wiatr, jedynie na północy i wschodzie umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek na zachodzie kraju przyniesie słoneczną aurę. W pozostałych regionach będzie początkowo pochmurno i mgliście z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie kraju. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W piątek wystąpi duże zachmurzenie, na północy i zachodzie przejściowo całkowite. Termometry wskażą maksymalnie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie do 6-7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr.

Pogoda na weekend

W sobotę dopisze pogodna i słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-2 st. C na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany, na południu w porywach dość silny.

Na niedzielę prognozuje się pogodną i słoneczną aurę, więcej chmur pojawi się jedynie na zachodzie kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie do 8-9 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl