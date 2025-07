Polska pozostanie pod wpływem niżu Horst z frontem okluzji, który przyniesie duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Lokalnie momentami będzie jednak pogodnie i ciepło, szczególnie w jednej części kraju. Gdzie zapanują najlepsze warunki na weekendowy wypoczynek?

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia Horst znad Wschodniej Europy z frontem okluzji na wschodzie Polski. Na przeważającym obszarze kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami i jedynie na krańcach południowych i zachodnich prognozowana jest pogodna i ciepła aura, bez opadów.

W niedzielę opady przelotne w dalszym ciągu prognozowane są na wschodzie i lokalnie w centrum kraju, tak więc planując sobotni i niedzielny wypoczynek najlepiej wybrać się w góry - Tatry czy Sudety - gdzie warunki meteorologiczne będą najbardziej korzystne.

Pogodna i słoneczna aura prognozowana jest również w poniedziałek, jednakże należy mieć na uwadze, że w godzinach popołudniowych chmur przybędzie na zachodzie kraju, a wraz z nimi pojawią się opady przelotne i burze, miejscami o gwałtownym przebiegu.

Pogoda na weekend. Pogodnie tylko w niektórych regionach

W sobotę na przeważającym obszarze kraju prognozujemy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu, którego spadnie 1-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie wystąpią również burze, zwłaszcza na północnym wschodzie Polski, gdzie może spaść 20-30 l/mkw. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie w regionach zachodnich i południowych. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju oraz 26-27 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W niedzielę nad ranem będzie pochmurno, miejscami mgliście. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju zrobi się pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie, przejściowo lokalnie również w centrum, wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe są burze. Maksymalna temperatura wyniesie od 22-24 st. C na Podlasiu do 29-30 st. C na Dolnym Śląsku. Zawieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek będzie pogodnie i słonecznie. Pod koniec dnia od zachodu wystąpi wzrost zachmurzenia do dużego z opadami deszczu, a lokalnie także silnymi burzami. Słabe przelotne opady deszczu możliwe są również w północno wschodniej część kraju. Maksymalna temperatura wyniesie 26-27 st. C na północy i 28-30 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Pogoda na wtorek

We wtorek spodziewamy się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie kraju wystąpią burze. Maksymalna temperatura wyniesie 22-23 st. C na Pomorzu Zachodnim i 26-27 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Pogoda na środę

W środę prognozujemy zachmurzenie od umiarkowanego i dużego na północy do małego na południu Polski. Maksymalna temperatura wyniesie od 23-24 st. C na północy do 27-28 st. C na południu kraju. Wiatr okaże się słaby i zmienny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl