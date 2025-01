Pogoda na 16 dni: mróz wycofa się na jakiś czas

Za nami pierwszy solidny mróz tej zimy - w Poroninie w niedzielny poranek termometry wskazały -17 stopni Celsjusza , a w Nowym Sączu przy samym gruncie było aż -20 st. C. Ta wizyta arktycznego powietrza dobiega jednak końca, bo już w poniedziałek nad naszym krajem przejdzie ciepły front atmosferyczny związany z niżem, którego centrum ulokuje się nad Danią. Takie położenie niżu i wędrówka wspomnianego frontu nad Polską otworzą drogę do napływu ciepłego powietrza znad Morza Śródziemnego. To wywoła nagłe i duże ocieplenie w wielu krajach w środkowej części kontynentu (patrz poniższa mapa).

Już w poniedziałek temperatura będzie dużo wyższa niż ostatnio i na zachodzie kraju osiągnie nawet 10 st. C. Podobnie będzie we wtorek, gdy na termometrach zobaczymy od 3 stopni na wschodzie do 10 stopni na południu Polski. W kolejnych dniach aż tak ciepło nie będzie, ale mimo ochłodzenia do piątku w całym kraju w dzień temperatura będzie dodatnia.