Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

W najbliższych dniach czekają nas iście afrykańskie upały. Najgoręcej będzie w czasie długiego weekendu. Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.
W czasie tego lata sytuacja, z jaką wkrótce będziemy mieli do czynienia, nie zdarzała się zbyt często w naszej części Europy. Otóż przemieszcza się w naszą stronę masa gorącego powietrza zwrotnikowego, a więc płynącego wprost z Afryki. Jej wędrówkę do centrum naszego kontynentu umożliwiają wspólnie wyż, który znajdzie się nad centrum Europy, a później przesunie się na wschód, oraz niż, który ulokuje się za naszymi zachodnimi granicami.
Takie położenie ośrodków ciśnienia sprawi, że afrykański żar będzie przemieszczać się z południa na północ, osiągając u nas kulminację w połowie miesiąca (patrz mapa).
Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa
Na początku tygodnia temperatura będzie jeszcze raczej umiarkowana, ale od środy możemy spodziewać się upałów, które największe będą w piątek oraz w sobotę - wtedy na południu oraz na zachodzie Polski będzie 35-36 stopni Celsjusza. Najgorętsza pogoda utrzyma się do niedzieli, a później nie powinno być więcej niż 27-28 st. C.
Z kolei od 22 sierpnia, gdy do naszego kraju napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze, termometry na północy będą wskazywać 18-19 st. C, na południu 24-25 st. C. Następna 16 dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl