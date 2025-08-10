Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

W najbliższych dniach czekają nas iście afrykańskie upały. Najgoręcej będzie w czasie długiego weekendu. Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czasie tego lata sytuacja, z jaką wkrótce będziemy mieli do czynienia, nie zdarzała się zbyt często w naszej części Europy. Otóż przemieszcza się w naszą stronę masa gorącego powietrza zwrotnikowego, a więc płynącego wprost z Afryki. Jej wędrówkę do centrum naszego kontynentu umożliwiają wspólnie wyż, który znajdzie się nad centrum Europy, a później przesunie się na wschód, oraz niż, który ulokuje się za naszymi zachodnimi granicami.

Takie położenie ośrodków ciśnienia sprawi, że afrykański żar będzie przemieszczać się z południa na północ, osiągając u nas kulminację w połowie miesiąca (patrz mapa).

Sytuacja baryczna nad Europą tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Prognoza długoterminowa

Na początku tygodnia temperatura będzie jeszcze raczej umiarkowana, ale od środy możemy spodziewać się upałów, które największe będą w piątek oraz w sobotę - wtedy na południu oraz na zachodzie Polski będzie 35-36 stopni Celsjusza. Najgorętsza pogoda utrzyma się do niedzieli, a później nie powinno być więcej niż 27-28 st. C.

Z kolei od 22 sierpnia, gdy do naszego kraju napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze, termometry na północy będą wskazywać 18-19 st. C, na południu 24-25 st. C. Następna 16 dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Autorka/Autor:Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl