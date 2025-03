Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy IMGW wydali alerty przed przymrozkami. Obowiązują one na terenie całego kraju .

W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -9 do -1 stopni Celsjusza, zaś przy gruncie do około -7/-10 st. C. Kolejna noc może być jeszcze zimniejsza.