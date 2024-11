Lód na drogach i sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW

IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników. W części kraju w nocy i nad ranem we wtorek powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Obowiązują także ostrzeżenia przed silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku.

Ostrzeżenia IMGW - oblodzenie

Miejscami prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -2 do 0 stopni Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie od -3 do -1 st. C.