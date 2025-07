Ulewy, burze, grad. Ostrzeżenia dla większości kraju

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

W powyższych powiatach spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 lub 14 we wtorek do 22 lub północy bądź od godziny 12 do 22 we wtorek.