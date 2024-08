Niebezpieczny początek weekendu. IMGW ostrzega

IMGW ostrzega przed pogodowymi zagrożeniami. Sobota w części kraju przyniesie nam kontynuację fali upałów - termometry pokażą do 32 stopni Celsjusza. Przez kraj przechodzić mają także burze.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna za dnia wyniesie od 28 do 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 18 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

W tych miejscach temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 29 do 31 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 18 w sobotę.