Na drogach jest ślisko, pojawią się wichury. Pomarańczowe i żółte alarmy IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, którego porywy mogą sięgać nawet 95 km/h. Żółte i pomarańczowe alarmy zostały wydane dla północnych i centralnych regionów kraju. Jednocześnie nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które obejmują niemal całą Polskę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe alarmy obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: kamieńskim, gryfickim, koszalińskim, , w powiatach: kamieńskim, gryfickim, koszalińskim, Koszalin , sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, , w powiatach: słupskim, Słupsk , lęborskim, wejherowskim, puckim.

W tych regionach prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 65 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Możliwe są także burze. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 10 w piątek do godziny 2 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Mocno powieje także w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami objętymi wyższymi ostrzeżeniami;

pomorskim , poza powiatami objętymi wyższymi ostrzeżeniami;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach: suwalskim, , w powiatach: suwalskim, Suwałki , sejneńskim, augustowskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, ostrołęka, przasnyskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, , w powiatach: ostrołęckim, ostrołęka, przasnyskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, Warszawa , płońskim, ciechanowskim, pułtuskim, wołomińskim, legionowskim, wyszkowskim, makowskim;

łódzkim , w powiatach: Skierniewice, skierniewickim, łowickim, kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, sieradzkim, zduńskowolskim, pabianickim, , w powiatach: Skierniewice, skierniewickim, łowickim, kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, sieradzkim, zduńskowolskim, pabianickim, Łódź , łódzkim wschodnim, brzezińskim, zgierskim, łaskim;

wielkopolskim, poza skrajnymi południowymi powiatami;

kujawsko-pomorskim ;

lubuskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Możliwe są także burze.

W województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko mazurskim ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 do godziny 22 w piątek. W woj. zachodniopomorskim i pomorskim ostrzeżenia będą obowiązywać w piątek w godzinach od 10 do 19. Z kolei na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Podlasiu alarmy będą w mocy od godziny 16 w czwartek do końca dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Trudne warunki na drogach występują w województwach:

zachodniopomorskim , poza południowo-zachodnimi powiatami;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim ;

podlaskim ,

mazowieckim ;

lubelskim ;

podkarpackim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

małopolskim ;

śląskim ;

wielkopolskim , we wschodnich powiatach;

opolskim , poza północno-zachodnimi powiatami;

dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, , w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra , kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych , kłodzkim, ząbkowickim.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4 st. C do -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -6 st. C do -2 st. C.

Ostrzeżenia stracą ważność w godzinach 9-10 w piątek.

Autorka/Autor:fw

Źródło: IMGW