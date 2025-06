Ostrzeżenia IMGW. Mocno powieje w dużej części kraju

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

Na północy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia są ważne we środę od godziny 5 do godziny 15.