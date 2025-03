IMGW ostrzega. Alarmy meteorologiczne we wszystkich województwach

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W niedzielę w prawie całej Polsce obowiązują alarmy przed przymrozkami, które utrzymają się co najmniej do poniedziałku. Sprawdź, jakich temperatur możemy się spodziewać.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury do około -5 stopni Celsjusza, przy gruncie do -7 st. C.