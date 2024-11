Ogromna anomalia temperatury w Polsce. Co wydarzy się w poniedziałek

Początek tygodnia przyniesie nam sporą zmianę w pogodzie. Na termometrach pojawią się znacznie wyższe wartości niż te obserwowane od kilku dni. Co będzie źródłem tej anomalii? Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński przeanalizował prognozy sytuacji barycznej, która może przynieść nam nawet 10 stopni więcej niż zazwyczaj o tej porze roku.

Nawet 10 stopni cieplej niż zwykle

W poniedziałek większa część Europy Środkowej oraz kraje bałtyckie i częściowo południe Skandynawii odnotuje wyjątkowo wysoką anomalię temperatury. Według modelu Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), temperatura na wysokości dwóch metrów będzie znacznie wyższa w stosunku do danych wieloletnich z okresu 1981-2010. W Polsce anomalia "na plus" może przekroczyć 8-9 stopni Celsjusza w większej części kraju, miejscami sięgając nawet 10 st. C.