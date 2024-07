Nawet 33 stopnie w cieniu. Ostrzeżenia drugiego stopnia

Upały w weekend wrócą do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Temperatura w cieniu będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. W piątek na terenie części kraju IMGW ostrzega również przed burzami.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawi się grad.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy osiągnie natomiast od 18 do 21 st. C.