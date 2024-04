Napływa ciepłe powietrze znad południowej Europy

Chmury skłębią się niosąc słaby, przelotny deszcz

Przy rozpogodzeniach temperatura spadła w nocy do 0 st. C w Zielonej Górze, Babimoście, 1 st. C w Kozienicach, Szczecinku, Pile, 2 st. C w Białymstoku, Lublinie. Lokalnie wystąpiły przymrozki.