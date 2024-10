Napłynie do nas zwrotnikowe ciepło

Kolejne dni przyniosą nam kontynuację spokojnej, wyżowej aury. Nie zburzy jej nawet nadchodzący chłodny front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą jedynie słabe opady deszczu oraz krótkie ochłodzenie. Miejscami termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza.

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w ciągu najbliższej doby pogoda w większości Polski nadal kształtowana będzie przez pogodny wyż Werner z centrum nad Rumunią i Morzem Czarnym. Jedynie na północy i zachodzie zaznaczy się strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, która przemieści się przez obszar kraju w nocy z wtorku na środę. Z uwagi na szybki wzrost ciśnienia związany z przemieszczaniem się kolejnego silnego wyżu znad Atlantyku w kierunku Niemiec front będzie mało aktywny, wyrażony głównie większym zachmurzeniem i jedynie lokalnie słabymi opadami deszczu.

Początkowo do Polski szerokim strumieniem napływać będą ciepłe masy powietrza z południa Europy, w tym znad Basenu Morza Śródziemnego, w efekcie czego miejscami termometry wskażą nawet 19-20 stopni Celsjusza. Dopiero w środę, wraz z przejściem przez Polskę strefy frontowej, Polska znajdzie się przejściowo w zasięgu cyrkulacji zachodniej, gdzie temperatura w chłodniejszym powietrzu znad Atlantyku nie przekroczy 15 stopni.

Będzie to jedynie dwudniowy epizod, gdyż od czwartku do Polski ponownie dotrze zwrotnikowe ciepło, a nadchodzący weekend będzie pogodny i słoneczny.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Na przeważającym obszarze kraju wtorek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Duże zachmurzenie wystąpi jedynie w północnych i zachodnich regionach, a przejściowo towarzyszyć mu będą słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany - na południu i zachodzie w porywach dość silny - wiatr południowo-zachodni, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Środa zapowiada się pochmurno, ale niebo ma się rozpogadzać. Najwięcej chmur pojawi się na Podkarpaciu, gdzie nad ranem słabo i przelotnie może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w całej Polsce spodziewane jest duże zachmurzenie bez opadów - jedynie nad ranem lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. W ciągu dnia wystąpią rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

Piątek w większości kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów. Zachmurzone niebo prognozowane jest jedynie na północnym wschodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na sobotę

Sobota będzie pogodna i słoneczna, nie powinniśmy spodziewać się także deszczu. Jedynie w północno-wschodnich regionach chmur będzie więcej. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl