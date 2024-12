Nadciągają wichury. Będą takie dni, kiedy alarmy mogą objąć cały kraj

Do Polski zbliżają się wichury. Wiatr lokalnie zacznie wzmagać się już nadchodzącej nocy, ale z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że większego pogorszenia pogody możemy spodziewać się od niedzieli. W poniedziałek alarmy, miejscami nawet drugiego stopnia, mogą objąć cały kraj. Obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Wiatr zacznie wiać już w nocy z piątku na sobotę. Od godziny 2 do 15 w powiatach bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim w województwie podkarpackim oraz w powiecie gorlickim w woj. małopolskim prognozowane są silne porywy wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach osiągającego do 75 km/h. Wydano alarmy pierwszego stopnia.