Na horyzoncie widać ulewy. Kiedy pogoda znacznie się pogorszy

Kolejne dni pozwolą nam poczuć pierwsze podmuchy jesieni. Niże znad zachodniej Europy po raz kolejny nawiedzą Polskę, przynosząc ze sobą obfite opady deszczu. Chociaż w weekend aura się uspokoi, raczej nie powinniśmy liczyć na powrót słonecznego nieba.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska dostała się pod wpływ niżu Dagmar znad Niemiec - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Zachodnie regiony naszego kraju objął front ciepły, który wraz z postępującym za nim frontem chłodnym mają wkraczać w głąb kraju, niosąc deszcz. Tym samym resztki zimnego, arktycznego powietrza na krańcach wschodnich Polski zostaną wyparte przez cieplejsze masy powietrza z południa. Przez kilka dni pozostaniemy w zasięgu niżów sunących od Niemiec i Włoch w kierunku wschodniej Europy i Bałkanów. Związane z nimi fronty i fale deszczu nieść mają nad południową Europą ulewy, szczególnie obfite w Alpach i na Bałkanach. Niże po raz kolejny będą zasilane przez ciepłe wody śródziemnomorskie.

Również Polska znajdzie się na szlaku deszczowych stref. Za tą, która w środę i czwartek przemieści się nad krajem z południa na północ, podążą kolejne. W piątek obfite opady opanują południowe regiony kraju, a w sobotę również wschodnie. W sumie od środy do soboty opady w Polsce osiągnąć mogą miejscami sumę do 30-50 litrów na metr kwadratowy, a w górach do 80 l/mkw. Dopiero rozbudowujący się w sobotę wyż znad Bałtyku i północnej Rosji zacznie odpychać deszcze na wschód. Po kilku dniach wilgotnej pogody w niedzielę zasnują niebo pierwsze jesienne chmury stratus.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na środę

W środę niebo będzie pochmurne, a od południowego zachodu w głąb kraju przemieści się strefa opadów deszczu do 5-15 l/mkw. Nie popada jedynie na krańcach północno-wschodnich i wschodnich. Na termometrach zobaczymy od 11-12 stopni Celsjusza w regionach zachodnich i północnych, przez 13 st. C w centralnej Polsce, do 16 st. C na południowym wschodzie. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, południowy jedynie we wschodniej części kraju.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Na północy wystąpią opady deszczu do 10 l/mkw., a w pozostałych regionach - do 1-5 l/mkw. W nocy z czwartku na piątek obfite opady deszczu objąć mają Karpaty. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie północny, poza tym południowo-zachodni.

Piątek przyniesie mieszkańcom południowej Polski duże zachmurzenie i opady deszczu do 20-40 l/mkw., szczególnie obfite w górach. Słabiej, bo do 5 l/mkw., popada w centrum i na zachodzie. Termometry wskażą od 10-11 st. C na wschodzie, przez 12 st. C w centralnych regionach, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny.

Pogoda na weekend

W sobotę na południu i wschodzie Polski prognozowana jest pochmurna aura z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. W centrum popada słabiej, a w pozostałych częściach spodziewane są przejaśnienia i brak opadów. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 st. C na Śląsku, poprzez 13 st. C w centralnej Polsce, do 14 st. C na Pomorzu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela w całym kraju zapowiada się pochmurno, miejscami mglisto. Tylko na północnym wschodzie okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr wiejący ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl