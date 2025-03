Lodowate noce. Te mapy pokazują, jak zimno będzie

Do Polski dociera arktyczne powietrze. W czasie kolejnych nocy temperatura będzie mocno spadać. Miejscami termometry pokażą nawet -10 stopni Celsjusza, a przy gruncie wartość temperatury spadnie jeszcze bardziej. Nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek sprawdziła, gdzie spodziewać się największego mrozu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższe noce zapowiadają się mroźnie. Wszystko dlatego, że Polska dostała się pod wpływ wyżu Konstantina. Ściąga on do naszego kraju lodowate powietrze pochodzenia arktycznego. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, będzie miało ono wpływ nie tylko na temperaturę powietrza, ale także i gruntu.

Pogoda na noc 17/18.03

Synoptyk przedstawiła przewidywania temperatury na trzy najbliższe noce. Najzimniejsza zdecydowanie będzie ta nadchodząca.

- To odchylenie temperatury od normy w tak zwanej swobodnej atmosferze, na wysokości 1,5 kilometrów na dzisiejszą noc. Pięknie widać kroplę arktycznego zimna, zsuwającą się na południe, w kierunku Bałkanów. Na wysokości temperatura spadnie na południowym wschodzie kraju do -13/-15 stopni Celsjusza. Stąd, przy rozgwieżdżonym niebie, przy gruncie zrobi się tak zimno. Warto też zauważyć, że odchylenie dotyczy przełomu wieku XX i XXI, a nie tylko poprzedniego wieku - wspomniała synoptyk.

"Kropla zimna" na wysokości 1,5 km GFS/tropicaltidbits

Na północnym zachodzie kraju temperatura minimalna powietrza w nocy z 17 na 18 marca może spaść do -5 stopni Celsjusza. Z kolei przy gruncie wyniesie -7 st. C. Na północnym wschodzie będzie to kolejno -7 i -10 st. C. W centrum i na południowym zachodzie temperatura powietrza osiągnie minimum -8 st. C, a przy gruncie -10 st. C. Najzimniej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry na wysokości 2 metrów wskażą -10 st., zaś przy samym gruncie -14 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc 18/19.03

Kolejnej nocy, z wtorku na środę 18/19.03, mieszkańcy północnego zachodu odnotują -4 st. C w powietrzu i -5 st. C przy gruncie. Zarówno na północnym wschodzie, jak i południowym zachodzie temperatura powietrza spadnie do -6 st. C, a przy gruncie do -8 st. C. W centrum kraju będzie to kolejno -7 i -8 st. C. Na południowym wschodzie na termometrach zawieszonych na wysokości 2 m zobaczymy -8 st. C, a umiejscowionych przy samej ziemi -10 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc 19/20.03

W nocy ze środy na czwartek 19/20.03 również będzie mroźnie, ale już nie aż tak jak wcześniej. Na północnym zachodzie odnotujemy -2 st. C na wysokości 2 metrów i -3 st. C przy gruncie. Na północnym wschodzie będzie to odpowiednio -3 i -4 st. C. Mieszkańcy centrum oraz południowego zachodu na termometrach zobaczą -4 st. C, przy gruncie zaś temperatura spadnie do -5 st. C. Najzimniej znów będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura powietrza wyniesie -5 st. c, a przy gruncie -6 st. C.

Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl