IMGW ostrzega przed burzami. Synoptycy wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Z komunikatu wynika, że w czasie wyładowań wiatr może rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie również spadnie grad. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 7 w piątek.