Groźna pogoda. Ostrzeżenia IMGW mogą objąć całą Polskę

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Prognozowany jest tam spadek temperatury w nocy z piątku na sobotę od -3 do 0 stopni Celsjusza, przy gruncie do -5 st. C. W kolejnych nocach termometry mogą pokazać do około -5 st. C, przy gruncie do -7 st. C. Alarmy ważne będą do godziny 7 lub 10 w poniedziałek.