Duża zmiana w pogodzie. Kiedy przyjdzie "radykalne ochłodzenie"

Przed nami kilka dni słonecznej i ciepłej pogody. Jak poinformowali nasi eksperci, do dużej zmiany ma dojść pod koniec tygodnia.

- Polska dostaje się pod wpływ słonecznego wyżu Noemi z centrum nad Morzem Północnym - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak dodała, wyż w kolejnych dniach mocno się rozbuduje - sięgnie od Islandii po śródziemnomorskie wybrzeże Afryki. Polska znajdzie się w jego zasięgu, co da nam rozpogodzenia i łagodne powietrze.

Już w piątek niebo mocno się zachmurzy, a od północy dotrze do nas słabo aktywny chłodny front. To będzie zapowiedź dużych zmian w pogodzie.

- W sobotę, wraz z wkroczeniem od północy kolejnego frontu, pchanego przez zimne masy powietrza arktycznego, pojawią się opady deszczu ze śniegiem - podkreśliła Unton-Pyziołek.

- W weekend przyjdzie radykalne ochłodzenie, to będzie gwałtowny spadek temperatury. Z 16 stopni, a nawet 18 stopni, zrobi się zaledwie 6-8 stopni - wtórował jej na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski

Jak podkreślił, w nocy z soboty na niedzielę zapowiadany jest mróz rzędu -5/-6 st. C.

- Szykujemy się na duże zimno, które przyjdzie w pierwszy kwietniowy weekend - dodał Wasilewski.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na 5 dni

Wtorek okaże się pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północny. Miejscami, głównie na południu i w centrum, możliwe są słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Mazowszu i Podlasiu. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny.

Środa zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 13 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na zachodzie Polski. Północno wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny.

Czwartek również przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą od 14 st. C na Podkarpaciu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany.

W sobotę czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, z przemieszczającymi się od północy w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie również mokrego śniegu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 5 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na południu. Powieje północny, umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24