Centrum eks-Kirka otrze się o Polskę. Przed nami czas z dynamiczną pogodą

Najbliższe dni w pogodzie zdominuje cyklon eks-Kirk, który przyniesie do Polski porywisty wiatr. Ten będzie najbardziej niebezpieczny w czwartek oraz piątek. Szansa na chwilową poprawę pogody pojawi się w sobotę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższym czasie Polska znajdzie się w zasięgu głębokiego układu niskiego ciśnienia eks-Kirk (byłego huraganu atlantyckiego), którego centrum przemieszczać się będzie znad Francji w kierunku północnych Niemiec, a jutro wieczorem dotrze do południowej Szwecji - prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Do Polski początkowo napływać będzie bardzo ciepłe powietrze z południa Europy, jednakże już w godzinach popołudniowych w czwartek od zachodu zaznaczy się spływ chłodnego powietrza arktycznego znad Morza Norweskiego.

Będzie niespokojnie

Przed nami okres dwudniowej, dynamicznej, zmiennej aury z porywistym wiatrem. Szczególnie silnie powieje w górach już w nocy ze środy na czwartek, tam spodziewany jest halny. W nocy jego prędkość osiągnie wartość 60-80 kilometrów na godzinę, a w dzień do 80-100 km/h. Jak dodał synoptyk, w wyższych partiach gór wartości te mogą być jeszcze większe, osiągając powyżej 100-120 km/h.

Silny, porywisty wiatr wystąpi również na zachodzie i północnym zachodzie kraju w czwartek (osiągającego w porywach do 70-90 km/h), co związane będzie z głębokim cyklonem eks-Kirk, którego centrum niemal otrze się o rejon Pomorza Zachodniego.

Jakie będą opady

W ciągu dnia nad Polskę zachodnią nasunie się strefa pofalowanego frontu chłodnego. Na niebie pojawi się większe zachmurzenie. A co z opadami?

- Będą one lokalne, miejscowe, można powiedzieć, że symboliczne - uzupełnił Zdonek.

Więcej deszczu pojawi się dopiero w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek na wschodzie i południowym wschodzie kraju.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Dwa dni z silnym wiatrem

W czwartek na niebie przeważać będzie duże, przejściowo całkowite zachmurzenie. Lokalnie na zachodzie, a pod koniec dnia również na południu, pojawią się słabe, przelotne opady deszczu do 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 22 st. C na Podkarpaciu i Mazowszu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który na południu i zachodzie w porywach będzie wiał z prędkością do 60-90 km/h, a w górach do 80-100 km/h. W wyższych partiach gór spodziewamy się nawet do 100-120 km/h.

Piątek na wschodzie kraju będzie pochmurny z opadami deszczu. W pozostałych regionach wystąpi zmienne zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami i z przelotnym deszczem na Wybrzeżu. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty i zachodni. Na Wybrzeżu porywy mogą sięgać 50-70 km/h.

Chwilowa ulga

Pozytywna zmiana w pogodzie przyjdzie w sobotę. W całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. Termometry wskażą około 12-14 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Pochmurny koniec i początek tygodnia

W niedzielę powróci duże zachmurzenie, wzrastające od zachodu do całkowitego. Wraz z nim pojawią się przemieszczające się w głąb kraju opady deszczu . Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni skręcający na zachodni.

Duże zachmurzenie wystąpi także w poniedziałek. Pojawią się rozpogodzenia oraz przelotne opady deszczu w rejonie północno-wschodniej Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na północy do 14 st. C na południu Polski. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni i północno-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl