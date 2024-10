Były huragan Kirk coraz bliżej Polski. Pogoda na 5 dni

Do końca tygodnia w pogoda w Polsce będzie zmienna. Słoneczne dni będą przeplatać się z pochmurnymi i deszczowymi. W okolicy czwartku Polska znajdzie się w z zasięgu byłego huraganu Kirk.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższych dniach pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy układ niskiego ciśnienia Gerda znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego, ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Już w nocy z wtorku na środę przyniesie on opady na zachodzie kraju. W ciągu dnia strefa frontowa przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny, niosąc ze sobą przeważnie słabe, miejscami umiarkowane, przelotne opady deszczu. - Nadchodząca noc będzie dość ciepła, gdyż przed frontem napływa do Polski bardzo ciepłe powietrze z południa Europy, w efekcie czego temperatura minimalna powietrza jedynie na wschodzie kraju spadnie w okolice 10 st. C. Nieco chłodniejsze powietrze napłynie za frontem, co odczują głównie mieszkańcy północno-zachodniej części kraju - dodaje Zdonek.

Były huragan przyniesie porywisty wiatr

Kolejne dni upłyną nam pod znakiem dość dynamicznej, zmiennej aury z opadami deszczu, a także z silniejszym wiatrem.

- Ten wiatr da o sobie znać zwłaszcza w czwartek, kiedy to znajdziemy się w zasięgu głębokiego niżu ex-Kirk, który już w środę dotrze do wybrzeża Hiszpanii. Nie prognozujemy groźnych zjawisk, jednakże porywy wiatru, zwłaszcza w górach, mogą osiągać wartość 70-90 km/h - ostrzega synoptyk. W piątek nastąpi zdecydowana poprawa warunków atmosferycznych. Znajdziemy się w zasięgu pogodnego wyżu, w strumieniu chłodniejszego powietrza znad północnego Atlantyku.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na drugą część tygodnia

Środa przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowy skręcający na południowo-zachodni.

W czwartek pogodnie będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Duże zachmurzenie z przejściowymi opadami deszczu pojawi się na zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Na południu i zachodzie porywy mogą sięgać maksymalnie 60-80 km/h, a w górach mogą dochodzić do 90-100 km/h.

Pochmurna aura z opadami deszczu na wschodzie pojawi się w piątek. W pozostałych regionach prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem na Wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie dość silny, porywisty i zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

Pogodnie będzie za to w sobotę. Prognozy nie wskazują na wystąpienie opadów. Na termometrach zobaczymy około 13-14 st. C w całym kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Niedziela przyniesie pogodną aurę bez opadów deszczu. W ciągu dnia, od zachodu, zachmurzenie wzrośnie do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl