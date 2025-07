Nie tylko skwar. Są kolejne ostrzeżenia

W poniedziałek będzie gorąco i burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed wyładowaniami atmosferycznymi, którym towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. W części kraju zrobi się upalnie. Obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia przed burzami zostały wydane w województwach:

- wielkopolskim, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim, obornickim, poznańskim, Poznań, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, kościańskim, śremskim, krotoszyńskim, rawickim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, gostyńskim;

- opolskim;

- dolnośląskim, w północno-wschodniej części województwa;

W tych regionach prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 55 l/mkw., oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad.

Alarmy ważne będą od godziny 18 w poniedziałek do godziny 3 lub 8 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami zostały wydane w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfińskim, myśliborskim, choszczeńskim, stargardzkim, goleniowskim, kamieńskim, Świnoujście, polickim, pyrzyckim, Szczecin;

- lubuskim;

- dolnośląskim, w południowo-zachodniej części województwa;

Prognozowane są burze przechodzące w jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Suma opadów deszczu wyniesie od 30 do 50 l/mkw., natomiast lokalnie - do 70 l/mkw. Porywy wiatru w burzach osiągną prędkość do 90 km/h. Miejscami spadnie grad.

Alarmy ważne będą od godziny 15 w poniedziałek do godziny 3 lub 8 we wtorek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - upał

Alarmy drugiego stopnia przed skwarem wydano w województwach:

- lubuskim, w powiatach: gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, sulęcińskim, słubickim, krośnieńskim, świebodzińskim, zielonogórskim, żarskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim, żagańskim;

- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, legnickim, złotoryjskim, polkowickim, legnickim, Legnica, głogowskim, lubińskim, górowskim, trzebnickim, jaworskim, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim, strzelińskim, oławskim, wrocławskim, Wrocławiu, średzkim, wołowskim, lubińskim;

- wielkopolskim, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, kościańskim.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 18 lub 19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upał

Żółte ostrzeżenia przed upałem zostały wydane dla województw:

- podkarpackim, poza kilkoma powiatami na południu;

- małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;

- lubelskim, w powiatach: ryckim, puławskim, opolskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, krasnostawskim, zamojskim, Zamościu, tomaszowskim, biłgorajskim, janowskim, kraśnickim;

- łódzkim;

- mazowieckim, w powiatach: gostynińskim, płockim, Płocku, sochaczewskim, warszawski zachodnim, Warszawa, grodziskim, pruszkowskim, piaseczyńskim, otwockim, garwolińskim, kozienickim, radomskim, zwoleńskim, Radom, lipskim, szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim, żyrardowskim, grójeckim;

- kujawsko-pomorskim, w powiatach: włocławskim, Włocławek, lipnowskim, toruńskim, Toruń, bydgoskim, Bydgoszczy, chełmińskim, świeckim, tucholskim, chojnickim, sępoleńskim, nakielskim, żnińskim, mogileńskim, inowrocławskim, radziejowskim, aleksandrowskim;

- zachodniopomorskim, w powiatach: wałeckim, szczecineckim, drawskim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim;

- wielkopolskim, w powiatach nie objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia;

- świętokrzyskim;

- śląskim;

- opolskie;

- dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.

Temperatura w powyższych regionach wyniesie od 29 do 32 st. C. Alarmy będą w mocy do godziny 20 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia IMGW?

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

