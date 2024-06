Na skutek burz w województwie śląskim strażacy mają pełne ręce roboty - wiatr powalił tam drzewa, a deszcz doprowadził do podtopień. Niebezpiecznie było także na Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce.

Niebezpiecznie na Górnym Śląsku

Jak przekazał około godziny 16.30 oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego woj. śląskiego, w związku z przechodzącymi nad Polską burzami do służb wpłynęły 52 zgłoszenia, najwięcej w powiecie kłobuckim (33) oraz w powiecie częstochowskim (15).

W powiecie kłobuckim zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew i usuwania konarów - do zdarzenia takiego doszło chociażby w miejscowości Truskolasy. W pow. częstochowskim są to w dominującej części zalania posesji i piwnic. W miejscowości Rzerzęczyce doszło do uszkodzenia części dachu.